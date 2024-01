Zurück ist das neue Vorwärts

Wer also kritisiert, dass sich in Nehammers Rede und Interviews kaum Fantasien für die Zukunft fänden, übersieht, dass in unserer Zeit des Verlusts alter Gewohnheiten bei vielen Menschen gar kein Bedarf an gröberen Veränderungen besteht. Da könnte die politische Idee der ÖVP nach dem Prinzip, am besten nichts Neues und Zurück als das neue Vorwärts, schlau kalkuliert sein.