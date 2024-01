Wissenschafter stehen nun Straßengegnern zur Seite

Lokalaugenschein in Lichtenwörth – auf dem Feld, wo demnächst eine Schneise zwischen 70 und 100 Metern Breite für die Trasse der Wiener Neustädter Ostumfahrung geschlagen werden soll. Mitten durch ein Natura-2000-Schutzgebiet. Seit kurzem steht ein Baumhaus als sichtbares Zeichen der Protestwelle gegen das Vorhaben an jener Stelle, wo in Zukunft eine 11,5 Meter hohe Brücke über die Au führen wird.