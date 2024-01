Mieter ohne Heizung und Warmwasser

Seit Mitte November müssen zwei Mieter in der Obkirchergasse 10 in Döbling ohne Heizung und Warmwasser leben. Einer ist der Pensionist Albert Fröhlich, der andere sein Nachbar. In Fröhlichs Wohnung ist es unangenehm kalt, aus dem Wasserhahn kommt eine eisiger Strahl. Weil die Steigleitung im Mehrparteienhaus die Dichtheitsprüfung nicht bestand, wurde das Gas am 13. November kurzerhand abgedreht. Bis heute ist die kaputte Gasleistung nicht repariert worden. Indes leidet eine Jungfamilie, ebenfalls aus Döbling, unter Schimmel und Überbelag. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.