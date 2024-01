Amerikanischer Akzent am Ball der Offiziere

Der traditionsreiche Ball der Offiziere erstrahlte in diesem Jahr in einem besonderen Licht. Nicht nur grüne und weiße Uniformen waren zu sehen, sondern auch schwarze - die Uniformfarbe der Nationalgarde des US-Bundesstaates Vermont. Mit dieser hatte das Österreichische Bundesheer im Zuge des diesjährigen Balls eine Kooperation. Das zeigte sich auch deutlich in der Gestaltung des Ballabends.