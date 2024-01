Black-Wings-Cracks sind die Könige des Eis-Krimis

42 Penaltys sind Rekord

Für Linz trafen zuletzt Knott und Romig - Lebler aber nicht. „Ich kann mich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal einen verwandelt hat“, so Lukas, der überlegt, die Schützen abzuändern und vorm heutigen Duell verlangt: „Wir müssen besser starten als zuletzt, können nicht jedes Mal im Spiel einem Rückstand nachlaufen. Außerdem wird das vierte Spiel binnen acht Tagen nicht angenehm - wir müssen trotzdem an die Grenzen gehen“, so Lukas. Auch der KAC musste zuletzt gegen Innsbruck (2:3) ins Shootout und von den bisherigen drei Saisonduellen mit Linz (5:4 n.P., 3:2 n.V., 4:2) gingen zwei in die Overtime! Es könnte also erneut ein längerer Abend werden. Übrigens: München und Straubing duellierten sich einmal bis zum 42. Penalty, die Fans sangen: „Hey, was geht ab, wir schießen die ganze Nacht, die ganze Nacht!“