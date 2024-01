Dreijährige stürzte bei Reittraining von Pferd

Eine 28-jährige Frau aus Schörfling am Attersee führte in einer Reithalle in Sankt Georgen im Attergau an einer Leine eine Stute im Kreis, auf der ihre dreijährige Tochter saß. Das kleine Mädchen saß korrekt in einem Kindersattel und trug auch vorschriftsmäßig einen Helm. Dieser war ihrem Alter angepasst und auch die Steigbügel waren richtig eingestellt worden.