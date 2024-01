Andexer läuft in der Verfolgung in die Top-Ten

An ihrem 21. Geburtstag lieferte Anna Andexer im Sprint der Biathlon-EM in Osrblje eine bärenstarke Leistung ab. Die Sportlerin vom SK Saalfelden landete auf dem 13. Rang. Einen Tag darauf setzte sie in der Verfolgung noch einen drauf. Andexer lief auf den neunten Platz und damit in die Top-Ten. Zwei Fehler am Schießplatz verhindern ein besseres Ergebnis, sorgten für einen Rückstand von 1:10.5 auf Siegerin Maren Kirkeeide aus Norwegen.