Geburtstagskind Andexer feiert starke EM-Premiere

Österreichs Biathlon-Toptalent Anna Andexer weiß just an ihrem 21. Geburtstag zu überzeugen. Die Salzburgerin verpasst bei ihrer EM-Premiere in Brezno-Osrblie nur um wenige Sekunden die Top-10. Auch Lara Wagner und Lea Rothschopf verschaffen sich eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung.