Flug erfolgreich: Österreicher schwebte im All

Laut Berechnungen des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) ist der CO₂-Ausstoß bei dem Unterfangen in etwa mit den pro Kopf-Emissionen eines Transatlantikfluges vergleichbar. „Bis 2031 wird eine Verzehnfachung der jährlichen suborbitalen Flüge auf etwa 800 Starts prognostiziert, die dann circa ein Prozent der durch zivile Flüge verursachten CO₂-Emissionen ausmachen werden. Neben den staatlichen Raumfahrtprogrammen etabliert sich somit ein neuer Markt in der niedrigen Erdumlaufbahn und in der nächsten Dekade ist auch mit privat geführten Raumstationen zu rechnen“, so ÖWF-Chef Gernot Grömer in einer Aussendung.