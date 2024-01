Waldviertler wird der zweite Österreicher im All

Der „Tag der Tage“

Nach unzähligen Vorbereitungslehrgängen und Zentrifugen-Trainings steht nun am nächsten Freitag, dem 26. Jänner, der „Tag der Tage“ an. „Am Samstag fliege ich nach Los Angeles, und dann geht die Reise weiter zum Spaceport America in der Wüste von New Mexico. Ich hatte jetzt 17 Jahre Vorfreude, und jetzt schon sind meine Gefühle einfach unbeschreiblich“, so Haider zur „Krone“.