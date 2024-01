Wütender Koch drohte bekanntem Hotelier

„Ich werde Dir die Albaner schicken. Du wirst ins Gefängnis gehen. Dort wirst Du dann schön gef...“ Drohnachrichten in dieser Tonart hatte der Angeklagte Anfang letzten Jahres per WhatsApp an einen Hotelier am Arlberg verschickt. Im Sommer dann behauptete der gelernte Koch wahrheitswidrig, während eines Kochkurses in dem Hotel sexuell belästigt worden zu sein. Außerdem beschuldigte er den in Vorarlberg sehr bekannten Hotelier, ukrainische Arbeitskräfte, die dort an einem touristischen Ausbildungskurs teilnahmen, ausgebeutet zu haben.