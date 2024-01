Steyregger Identitäre als „Stars“ in Tagesschau

Als Tourismuswerbung kann man den aktuellen Beitrag des ARD-Magazins „Monitor“ und der deutschen Tagesschau nicht gerade bezeichnen: sie berichteten am Donnerstagabend, dass der ehemalige Berliner Finanzsenator Peter Kurth 2019 120.000 Euro an die „Schanze Eins UG & Co. KG“ überwiesen haben soll. Dieses Unternehmen kümmert sich laut Homepage um „identitäre Strukturprojekte“ und soll bereits am nächsten Tag insgesamt 200.000 Euro an Steve H. überwiesen ahben. Dieser „zuagroaste“ Deutsche soll dann damit das sogenannte „Castell Aurora“ in Steyregg gekauft haben.