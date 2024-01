Demi Moore beweist: Schwarz-Weiß-Looks rocken

Doch die Premieren-Robe ist längst nicht der Schwarz-Weiß-Look, den Moore in den letzten Tagen ausgeführt hatte. So zeigte sie sich etwa in einem Kostüm aus Rock und Mantel mit Schwarz-Weiß-Karos, schlüpfte in einen schwarz-weißen Lederrock, den sie zu weißen Pumps und einem schwarzen Mantel kombinierte, oder kletterte in einem schwarzen Tüllkleid mit aufgesetztem Blusenkragen aus einem Taxi.