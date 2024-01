Von Fischern erfunden und für Millionen verkauft

Abercrombie & Fitch und die Verbreitung von Mahjong

In den 1920er Jahren spielte Abercrombie & Fitch, heute bekannt als Trendmarke für Jugendliche, eine unerwartete Rolle in der Verbreitung von Mahjong in Nordamerika. Als erstes Unternehmen verkaufte es Mahjong-Sets in New York City, nachdem der Mitbegründer Ezra Fitch Beauftragte nach China gesendet hatte, um so viele Sets wie möglich zu erwerben.