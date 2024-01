Putschpläne: Ungarische Staatsverweigerer in Haft

„Nachfahren“ der Skythen fordern Anerkennung als Minderheit

Als Skythen werden Reiternomadenvölker bezeichnet, die in den Grasebenen Europas und Asiens lebten. Sie gelten allgemein als das mutige Volk des Ostens. Tausende Menschen, die sich als Nachfahren der Skythen betrachten, haben sich in der Vergangenheit versuch, als offizielle ethnische Minderheit anerkennen zu lassen, was vom Parlament jedoch abgelehnt wurde.