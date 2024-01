Regierung halbiert jetzt die Strompreisbremse

Mit dieser Änderung will die Regierung den Wettbewerb am Strommarkt beleben - vor allem mit Blick auf die Endkundentarife. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr fordert bereits seit Längerem eine Halbierung der Subvention. „Das sollte die Strompreisbremse einerseits für das Finanzministerium billiger machen, anderseits dafür sorgen, dass es mehr Anreize gibt für die Haushalte ihren Stromanbieter zu wechseln, falls die 15 Cent nicht ausreichen, um den Strompreis in erträgliche Niveaus zu bringen“, sagte Felbermayr vergangene Woche gegenüber Ö1.