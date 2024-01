Was wilde Wetterwandel mit uns so anstellen

Starke Temperaturschwankungen sind ein zusätzlicher Belastungsfaktor“, weiß Ärztin Angelika Reitböck aus Steyrling. „Solche Temperatursprünge spüren Senioren und Frauen am stärksten, weil diese eine Belastung für den Kreislauf bedeuten.“ Dieser ist nicht nur für die Nähr- und Sauerstoffversorgung des Körpers zuständig, sondern reguliert auch die Temperatur, wie Clemens Steinwender, Kardiologe und Internist am Kepler-Uniklinikum, weiß: „Wird es warm, erweitert der Körper die Blutgefäße. Das dauert aber und ist anstrengend“, so der Primar. „Bei gesunden Menschen äußert sich das in Müdigkeit und Energiemangel, bei Kreislauf- oder Stoffwechselkranken kann es zu relevanten Symptomen führen.“