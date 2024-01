Bei Linz-2:1 bekam auch Referee eins auf die Nase!

9:32 Schüsse aufs Tor

Den Ausgleichstreffer hatte Emilio Romig vorbereitet, der zuvor wie ein Stier Robertson auf die Hörner genommen und ausgehebelt hatte. Beim ersten „Kennenlernen“ der beiden hatte zuvor im Eifer des Gefechts auch Referee Simon Riecken versehentlich eins auf die Nase bekommen. Kommt vor. Linz jedenfalls konnte am Ende die vierte Heim-„Watsch’n“ in Folge verhindern: Trotz unfassbaren 9:32 Schüssen aufs Tor ging’s in die packende, torlose Overtime, im Shootout folgte das Happy End!