Pongauer Urgesteine übergeben an ihre Nachfolger

Altenmarkt

Nach 20 Jahren dankt Rupert Winter als ÖVP-Bürgermeister von Altenmarkt ab. Er will sein Amt an Josef Steger übergeben. Steger, schon bis 2009 in der Gemeindepolitik aktiv, wird als Spitzenkandidat zur Wahl im März antreten. Einen Gegenkandidaten zu Steger wird es in der Tourismus- und Wirtschaftsgemeinde nicht geben.