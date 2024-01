Russell Crowe für „Goldene Himbeere“ nominiert

„Schlechtester Schauspieler“

Crowe ist als „Schlechtester Schauspieler“ für seine Rolle in dem Horror-Thriller „The Pope‘s Exorcist“ nominiert, Mirren für ihre Bösewichtrolle in „Shazam! Fury of the Gods“. Auch Stars wie Vin Diesel („Fast X“), Jon Voight („Mercy“), Ana de Armas („Ghosted“), Salma Hayek („Magic Mike‘s Last Dance“), Jennifer Lopez („The Mother“), Michael Douglas („Ant Man & The Wasp: Quantumania“ oder Megan Fox und Sylvester Stallone für „The Expendables 4“ sind in den Schauspiel-Sparten im Rennen.