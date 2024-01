Josep Borrell tritt für Zweistaatenlösung ein

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich am Montag für einen eigenen palästinensischen Staat starkgemacht. „Ich werde von jetzt an nicht mehr vom Friedensprozess sprechen, sondern von einer Zweistaatenlösung“, kündigte er in Brüssel an (siehe Video oben). Innerhalb der EU sind die Standpunkte jedoch unterschiedlich.