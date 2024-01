Kanzler Karl hält eine Rede

Wir erinnern uns an ÖVP-Chef-Reden und an die legendäre Plan-A-Show von SPÖ-Kanzler Kern. Was nach jeder dieser Reden galt, ist nun wieder so: Das alles sind Ankündigungen. In trockene Tücher muss es erst gebracht werden. Vor allem fehlt die Antwort auf die entscheidende Frage: Wie soll das alles finanziert werden?