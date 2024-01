Herzogin „Fergie“: Was Diagnose Hautkrebs bedeutet

Wie Herzogin „Fergie“ oder im vergangenen Jahr der niederländische Schlagersänger Heintje, erkranken auch in Österreich jährlich etliche Menschen an Hautkrebs. Die gefährlichste Form stellt das maligne Melanom (schwarzer Hautkrebs) dar. Trotz sehr guter Behandlungsmöglichkeiten sterben noch immer zahlreiche Menschen an dieser bösartigen Tumorerkrankung. Etliche Todesfälle wären jedoch vermeidbar.