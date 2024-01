Krebs: Sarah Ferguson zur Gesundung in Österreich

„Herzogin bleibt guter Dinge“

Ihr Hautarzt habe mehrere Muttermale entfernt und untersuchen lassen, als sie sich nach ihrer Mastektomie (Entfernung von Brustgewebe) einer rekonstruierenden Operation unterzogen habe. „Und eines davon wurde als krebsartig identifiziert“, hieß es in der Stellungnahme. Ferguson unterziehe sich weiteren Untersuchungen, um sicherzustellen, dass die Krankheit in einem frühen Stadium erkannt worden sei. „Natürlich ist eine weitere Diagnose so kurz nach der Behandlung von Brustkrebs erschütternd, aber die Herzogin bleibt guter Dinge.“