Dänemark und Schweden stehen im Halbfinale

Topfavorit Dänemark und Titelverteidiger Schweden haben als erste Teams das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft in Deutschland erreicht. Der dreimalige Weltmeister aus Dänemark kam am Sonntagabend in Hamburg mit dem 29:23 (18:11) zu seinem sechsten Sieg im sechsten Spiel und sicherte sich vorzeitig den ersten Platz in der Hauptrundengruppe II.