Es reicht mit dem Zauber des Untergangs

Wird Trump die USA in eine Diktatur verwandeln? So lautet die Titelfrage im neuen „Spiegel“. Der Londoner „Economist“ lässt wegen Trump einen Dollar-Schein in Flammen aufgehen. Ein Hamburger Wochenmagazin hat ein brennendes Streichholz auf der ersten Seite und jammert über die Hilflosigkeit gegen rechts und das brutale Auftreten der Radikalen. Die „Neue Zürcher Zeitung“ lässt in großer Schrift ausrichten, dass Deutschland in der Depression läge, Berlin gelähmt sei, die AfD das System in die Krise gestürzt hätte. Und zum Darüberstreuen winkt der „Standard“ mit dem Zaunpfahl und steuert ein Wörterbuch der Nazisprache bei.