Magischer Maestro Muti

Musik gegen die Unkultur

„Wien ist meine zweite Heimat! Weil mich mit vielen Wiener Philharmoniker-Musikern eine Freundschaft fürs Leben verbindet.“ Und fast sentimental: „Sie sind Teil meines Lebens - ich habe von ihnen gelernt, was Wiener Klang ist, dieser ,crazy sound‘, den man unberührt bewahren muss. In Japan versuche ich in Workshops, das Musikstudenten verständlich zu machen. Musik ist die einzige Form der Kommunikation, die diese schreckliche Welt zusammenbringen kann, dieses politisch konfuse Europa, das seine Identität verliert, in Unkultur schlittert.“