Zahlreiche Tote bei ukrainischem Angriff auf Markt

Russen eroberten Dorf mit fünf Häusern

Das ukrainische Militär bestätigte am Sonntag unterdessen, dass russische Truppen ein Dorf in der Region Charkiw erobert hätten. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich jetzt aus der Ortschaft zurückgezogen. „Unser Hauptziel ist es, das Leben unserer Verteidiger zu retten, und sie wurden in vorbereitete Stellungen verlegt, wo sie jetzt Verteidigungspositionen halten, um den Feind am weiteren Vormarsch zu hindern“, sagte ein Sprecher. Das eroberte Dorf bestehe nur aus fünf Häusern, daher wirke es sich nicht auf die Gesamtlage an der Front aus.