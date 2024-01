Minister: „Dann kämpfen wir mit Schaufeln“

Militärhilfe stockt

Beim Verteidigungskrieg gegen Russland ist die Ukraine auf westliche Unterstützung angewiesen. Beim wichtigsten Unterstützer USA jedoch steckt die Gewährung neuer Militärhilfen in einem innenpolitischen Streit fest, was Kiew große Sorge bereitet. Auch in Brüssel stocken derzeit die Ukraine-Hilfen. Dort pochte EU-Wirtschaftskommissar am Dienstag am Rande eines Treffens der EU-Finanzminister auf weitere Unterstützung. Er nahm dabei auch internationale Partner außerhalb Europas in die Pflicht.