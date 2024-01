Cora Schumacher packt über Ehe mit Ralf aus

Mit Tränen in den Augen: „Ich möchte aber nicht jammern, ich habe ein schönes Leben, wir sind alle gesund.“ Eigentlich dürfe sie über vieles nicht reden, erzählte sie Rotz und Wasser weinend weiter. Sie habe eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Mit Oliver Pocher hat sie das offenbar nicht. In der ersten Folge hatte die Rennfahrerin über ein Pantscherl mit dem in Scheidung lebenden Comedian geplaudert und verraten, dass sie „verknallt“ sei. Der zog das Ganze am Samstag bei einem Auftritt in Frankfurt durch den Kakao und witzelte ordinär: „Ich habe auch heute aus der Zeitung erfahren, dass ich gerade Cora Schumacher f**ke.“