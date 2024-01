Sozialschmarotzer fuhr im Cabrio zum Landesgericht

Der Angeklagte schien nicht ganz bei der Sache zu sein. Während des Vortrags der Staatsanwältin spielte der Südburgenländer minutenlang mit seinem Handy - angeblich um herauszufinden, von wann bis wann er im Vorjahr in der Schweiz gearbeitet hat. Fündig wurde er nicht, man einigte sich auf „vom Frühjahr bis zum Herbst“, so wie schon in den Jahren zuvor.