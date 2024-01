Fernwärme soll teurer, Strom & Gas billiger werden

Preis-Plus soll Minus ausgleichen

Um acht Prozent teurer soll hingegen die Fernwärme für rund 87.000 Wohnungen in Linz, Traun und Leonding werden. „Wir sind bei der Fernwärme mit vier Millionen im Minus. Es geht nicht darum, Gewinne zu erhöhen, sondern ausgeglichen wirtschaften zu können“, erklärt Linz AG Generaldirektor Erich Haider am Samstag gegenüber der „Krone“ die geplante Erhöhung. Im Vergleich der Landeshauptstädte sei man damit immer noch am günstigsten.