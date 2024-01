Weiblichkeit und ganz viel Glamour

Shoperöffnung in der Messestadt

Während im Hintergrund spannende internationale Projekte köcheln, eröffneten Mirjana und Marijana kürzlich ihr Modegeschäft in Dornbirn. „Bei einer Kooperation mit einer Bregenzer Boutique entdeckten wir, wie gut unsere Mode auch in Vorarlberg ankommt.“ Daraufhin fassten sie all ihren Mut zusammen und fanden schließlich eine tolle Location in der Messestadt. „Der Umbau hat uns zwar viele Nerven gekostet, aber wir sind so froh, dass die Kundinnen begeistert sind“, schwärmen sie.