Andere Länder, andere Emojis

Die Interpretation von Symbolen auf unseren Bildschirmen mag zwar einfach erscheinen, aber die Bedeutungen von Smileys variieren in den unterschiedlichen Teilen dieser Welt. „Insgesamt sind Asien und der Nahe und Mittlere Osten die Regionen der Welt, in denen wir bei der Auswahl der Emojis am meisten Vorsicht walten lassen müssen“, heißt es von den Experten der ukrainischen Sprachplattform Preply.