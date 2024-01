Beim „Team der Stunde“ spielt der Kopf verrückt!

Die Herren-Handballer begeistern Sport-Österreich. Ist in dieser Dimension nur über außergewöhnliche Momente bei Großereignissen möglich. Die Qualifikation für das WM-Achtelfinale in Katar sorgte kurzfristig für Aufsehen. Aber eine EM in Deutschland, auf der größten Bühne in Europa, stellt 2015 klar in den Schatten. „Wir werden auch gegen Deutschland wieder alles reinwerfen, um mit einem Lächeln vom Feld zu gehen“, kündigte Kapitän Nikola Bilyk an. Der letzte Sieg gegen den „großen Bruder“ (29:28 in Dornbirn 2014) liegt nicht so lange zurück - aber ein Testspiel ist mit Vorsicht zu genießen.