Rangers gewinnen auch Spiel zwei gegen Hurricanes

Die New York Rangers haben auch ihr zweites Spiel in der zweiten Runde des Play-off in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Am Dienstag (Ortszeit) rangen sie die Carolina Hurricanes nach doppelter Verlängerung mit 4:3 nieder. Vincent Trocheck sorgte für den entscheidenden Treffer und den sechsten Sieg im sechsten Play-off-Spiel für die New Yorker.