Deutschlands Angst vor dem „kleinen Nachbarn“

Hutecek begeistert

Szilagyi, der gegen Ende seiner aktiven Karriere noch an der Seite des aktuellen Teamkapitäns Mykola Bilyk für Österreich auflief und 2016 nach 203 Länderspielen in „Pension“ ging, ist von seinen Nachfolgern in höchstem Maße angetan. „Spanien in einem Entscheidungsspiel gewisse Grenzen aufzuzeigen, war überwältigend. Niemand hat es aus so einer schweren Gruppe in die Hauptrunde geschafft.“