Klare Auftaktsiege für Boston Celtics und Thunder

In der zweiten Runde der NBA-Play-offs haben die Boston Celtics am Dienstag (Ortszeit) ihr Auftaktspiel gegen die Cleveland Cavaliers souverän mit 120:95 gewonnen. Bester Werfer des Rekordmeisters war Jaylen Brown mit 32 Punkten. Am Donnerstag geht die Serie weiter, wieder mit einem Heimspiel für den Gewinner des Grunddurchgangs im Osten.