Raser brettert mit 185 km/h über Bundesstraße

Am Verkehrskontrollplatz in Steinfeld war für den 47-Jährigen dann schließlich Endstation. Gegenüber der Beamten, gab der Bosnier an, dass er nicht gemerkt habe, dass er zu schnell gefahren sei. Doch diese Ausrede nütze dem 47-Jährigen wenig, denn die Polizisten nahmen ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen.