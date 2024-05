ORF-Generaldirektor Weißmann sagt vor Gericht aus

Roland Weißmann habe ihr schon vor einiger Zeit eine bessere Position in Aussicht gestellt, meinte sie am Arbeits- und Sozialgericht (ASG). Also wurde er beantragt, steht der Richterin und den Anwältinnen jetzt Rede und Antwort: „Ich bin sicher nicht an sie herangetreten und ich habe auch nichts versprochen. Ich bin Generaldirektor und Chef von 4000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“, stellt er gleich zu Anfang klar.