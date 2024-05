Schönsonntagsmarkt soll Wolfsberger City beleben!

50.000 Besucher erwartet

Das große Event mit rund 150 Ausstellern startet am 31. Mai mit dem Aufstellen der Marktfreyung um 14 Uhr. Der Festumzug mit Vereinen findet dann am Samstag um 11 Uhr statt. Für das Fest, das bis zu 50.000 Besucher anlockt, werden drei Bühnen am Hohen Platz, Weiher Platz und in der Johann Offner Straße aufgestellt.