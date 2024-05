Mann will Mädchen (3) für Enkelkind gehalten haben

Mehr als zwölf Stunden galt ein Mädchen (3) in der Nacht von Freitag auf Samstag in Köln als vermisst, ehe es von der Polizei in der Wohnung eines 70-Jährigen gefunden worden war. Der Mann gab nun laut Staatsanwaltschaft an, dass er das Kind mit einem seiner Enkelkinder verwechselt und es deshalb in seine Unterkunft geholt habe.