Grand-Slam-Siegerin baut voll auf Osttirols Talent

Fünf Kärntner in Villach-Quali out

Bei den Burschen erhielt der Wernberger Tobi Smoliner die Wildcard, er wird fordert einen Qualifikanten fordern. In der Quali flogen am Sonntag in der 1. Runde mit Yanick Schneider, Thomas Zych, Lukas Rohseano, Max Kohler und Sarah Kanduth alle fünf Kärntner raus.