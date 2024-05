Djoker im Formtief – wird Sinner neue Nummer eins?

Das überraschende Aus von Novak Djokovic schon in der dritten Runde von Rom könnte im Kampf um Platz eins in der Tennis-Weltrangliste eine wichtige Rolle spielen. Fakt ist jedenfalls, dass die Chancen für Jannik Sinner nun gestiegen sind, dass er den Serben bei den French Open an der Spitze ablöst. Sinner schied im Vorjahr in Paris schon in Runde zwei aus, Djokovic ist Titelverteidiger, derzeit aber alles andere als Topfavorit.