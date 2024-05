„Meilenstein“: 50 Jahre Eltern-Kind-Pass

Lücke zwischen 5 und 18 Jahren

Eine Lücke sehen die Ärzte aber in der Vorsorge nach dem fünften Lebensjahr, wo der Eltern-Kind-Pass endet. Ab 18 Jahren startet dann erst das reguläre Vorsorgeprogamm. „Gerade in der Zeit zwischen 5 und 18 Jahren passiert sehr viel“, so der Obmann der Fachgruppe Kinderheilkunde, Bernhard Jochum. Durch regelmäßige Untersuchungen könnten etwa orthopädische Probleme, wie Skoliosen an der Wirbelsäule oder Fehlstellungen der Füße, frühzeitig erkannt werden. Sinnvoll wären aus Sicht der Ärztekammer angesichts des zunehmenden Problems Übergewicht auch Ernährungsberatungen im Kindesalter.