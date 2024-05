„Es wird ein qualitativ hochwertiger EM-Kader“

Am Dienstag nächster Woche wird der Österreichische Fußballbund seinen Großkader für die letzten zwei Testspiele vor der EM in Deutschland präsentieren, das Team für die EURO wird Anfang Juni fix nominiert. Man habe noch ein paar Fragezeichen, die hinter der Fitness einiger Spieler stehen, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien. Und fügte an: „Ich denke, dass wir am 7. Juni einen qualitativ hochwertigen Kader präsentieren können.“