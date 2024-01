Nach Glatteis-Tragödie: „Ganzer Ort unter Schock“

Nicht nur Kerzen, die Hinterbliebene an der Unfallstelle aufgestellt haben, sorgen dafür, dass jener Morgen nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Donnerstagfrüh forderten die eisglatten Fahrbahnen in Kärnten ein Todesopfer. Wie berichtet, verlor eine erst 18-jährige Pkw-Lenkerin in einer lang gezogenen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in eine Bushaltestation. Genau dort wartete die 67-Jährige auf den Linienbus - für sie kam jegliche Hilfe zu spät.