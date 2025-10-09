Mann gab Prosecco statt Urin für Drogentest ab

Frau Kopfverletzungen zugefügt

Damals habe er Dinge getan, die ihm nun leid tun. Unter anderem soll er im Zuge eines Streits auch den Kopf einer Frau gegen den Boden gedrückt und in Kieselsteinen gerieben haben, bis sie blutete. Auch ihr Smartphone soll der 50-Jährige dabei beschädigt haben.