Länder-Streit: Ungarn versöhnt sich mit Doskozil

„Bestens aufgestellt“

Seine Diagnose: „Inakzeptabel!“ Um die vielen engagierten Einsatzkräfte und das hochqualitative Rettungswesen in Schutz zu nehmen, hatte Doskozil in einem offenen Brief an Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán um Klarstellung gebeten. „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit braucht Respekt, keine Falschbehauptungen“, merkte der Landeshauptmann an. Der Samariterbund und das Rote Kreuz wehrten die Kritik ebenfalls ab: „Wir sind bestens aufgestellt, technisch auf Top-Niveau und hochprofessionell organisiert.“