„Nicht Chancen bekommen, die ich verdient hätte“

„Ich habe nicht die Chancen bekommen, die ich meiner Meinung nach verdient gehabt hätte“, hat Joao Palhinha mit dem FC Bayern und Trainer Vincent Kompany abgerechnet. Der für 51 Millionen Euro verpflichtete Portugiese verließ München im Sommer in Richtung Premier League.
„Die vergangene Saison war schwer für mich. Ich war verletzt und bin länger ausgefallen, als ich erwartet hätte“, hatte Palhinha in der Saison 2024/25 mit mehreren Rückschlägen zu kämpfen. Doch auch nach seiner Verletzungspause habe er kaum Chancen bekommen, klagte der defensive Mittelfeldspieler.
Im Trikot des FC Bayern brachte es Palhinha vergangenes Spieljahr gerade einmal auf 986 Spielminuten, dabei galt der 30-Jährige vor eineinhalb Jahren noch als absoluter Wunschspieler des deutschen Rekordmeisters.
„Glückliche Phase“
Zurück auf der Insel fand Palhinha zurück in die Erfolgsspur, unter Tottenham-Trainer Thomas Frank gehört der Sechser zu den wichtigsten Stützen im Mittelfeld, in der laufenden Saison wurde er bislang in jedem Spiel eingesetzt. „Jetzt erlebe ich in meinem Leben gerade eine glückliche Phase. Ein neuer Klub und ein neues Projekt, in einer Liga, die nicht neu für mich ist und die ich wieder genieße“, richtet Palhinha den Blick nach vorne.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.