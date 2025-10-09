„Nicht Chancen bekommen, die ich verdient hätte“

„Glückliche Phase“

Zurück auf der Insel fand Palhinha zurück in die Erfolgsspur, unter Tottenham-Trainer Thomas Frank gehört der Sechser zu den wichtigsten Stützen im Mittelfeld, in der laufenden Saison wurde er bislang in jedem Spiel eingesetzt. „Jetzt erlebe ich in meinem Leben gerade eine glückliche Phase. Ein neuer Klub und ein neues Projekt, in einer Liga, die nicht neu für mich ist und die ich wieder genieße“, richtet Palhinha den Blick nach vorne.