Palhinha rechnet ab:

„Nicht Chancen bekommen, die ich verdient hätte“

Deutsche Bundesliga
09.10.2025 06:07
Joao Palhinha verließ den FC Bayern im Sommer.
Joao Palhinha verließ den FC Bayern im Sommer.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)

„Ich habe nicht die Chancen bekommen, die ich meiner Meinung nach verdient gehabt hätte“, hat Joao Palhinha mit dem FC Bayern und Trainer Vincent Kompany abgerechnet. Der für 51 Millionen Euro verpflichtete Portugiese verließ München im Sommer in Richtung Premier League. 

„Die vergangene Saison war schwer für mich. Ich war verletzt und bin länger ausgefallen, als ich erwartet hätte“, hatte Palhinha in der Saison 2024/25 mit mehreren Rückschlägen zu kämpfen. Doch auch nach seiner Verletzungspause habe er kaum Chancen bekommen, klagte der defensive Mittelfeldspieler. 

Lesen Sie auch:
Joao Palhinha traf in der 94. Minute zum 1:1.
„Sch*** Mentalität“
Joao Palhinha kassiert Spott nach Last-Minute-Tor
29.09.2025
Matthäus kritisiert:
„Nicht nur Palhinha war eine Fehlinvestition“
04.08.2025

Im Trikot des FC Bayern brachte es Palhinha vergangenes Spieljahr gerade einmal auf 986 Spielminuten, dabei galt der 30-Jährige vor eineinhalb Jahren noch als absoluter Wunschspieler des deutschen Rekordmeisters.

„Glückliche Phase“
Zurück auf der Insel fand Palhinha zurück in die Erfolgsspur, unter Tottenham-Trainer Thomas Frank gehört der Sechser zu den wichtigsten Stützen im Mittelfeld, in der laufenden Saison wurde er bislang in jedem Spiel eingesetzt. „Jetzt erlebe ich in meinem Leben gerade eine glückliche Phase. Ein neuer Klub und ein neues Projekt, in einer Liga, die nicht neu für mich ist und die ich wieder genieße“, richtet Palhinha den Blick nach vorne.

